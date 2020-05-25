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CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu AKINCI TİHA'dan rahatsız oldu: Bir kez düşünün derim

Bayraktar 'nın geliştirme aşamaları AKINCI adı verilen belgeselle ilk kez gözler önüne serildi. Terörle mücadelede büyük bir başarı sağlayan yerli ve milli üretim insansız hava araçlarından rahatsız olan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hesabından, "Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi “çocuk oyuncağı”, sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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CHP'Lİ TANRIKULU'NDAN SKANDAL PAYLAŞIM!

'nin taarruz sınıftaki ilk insansız hava aracı olan ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar 'nın geliştirme aşamaları AKINCI adı verilen belgeselle ilk kez gözler önüne serildi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, belgeselin yayımlandığını hesabından duyurdu.

Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra "PYD terör örgütü değildir" diyen İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan ses geldi.

TERÖRLE MÜCADELE RAHATSIZ ETTİ
SİHA ve AKINCI 'nın terörle mücadeledeki başarısından dolayı rahatsız olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından şu şekilde açıklamada bulundu:

"Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi "çocuk oyuncağı", sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim."

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