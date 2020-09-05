Burslar ne zaman yatacak? 2020 MEB PYBS İOKBS burs ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

Burslar ne zaman yatacak? 2020 İOKBS sınav sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek. MEB'in takvimine göre, bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül'de erişime açılacak. Burs almak için sınava katılan öğrenciler ile velileri bursların ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, burslar ne zaman yatacak? 2020 PYBS İOKBS burs ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

2020 BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

İOKBS BURS MİKTARI NE KADAR OLDU?

2020 İOKBS burs ücreti henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.