Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB İOKBS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılı bursluluk sınavı sonuçları için tarih verdi. Daha önce PYBS şimdi ise İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavı bugün saat 10.00'da gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler ile velileri sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sonuçlarına nereden bakılır? İşte merak edilenler...
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Eylül'de gerçekleştirilen 2020 İOKBS sınavının sonuçları için bekleyiş başladı. Heyecanla beklenen sonuçlar eylül ayı içerisinde erişime açılacak. Öğrenciler ve aileleri MEB'den gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB İOKBS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 5 Eylül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
2020 İOKBS SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Bursluluk sınavının soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta yayımlanması bekleniyor.
BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
BURSLULUK SINAVINI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?
5. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puan,
6. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puan,
7. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puan,
8. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puan,
9. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, bulunduğu yerde okul yok 344,631,
10. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve bulunduğu yerde okul yok 338,206 puan,
11. Sınıf diğer: çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve bulunduğu yerde okul yok 352,656 puandır.