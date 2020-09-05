AÖF yaz okulu online sınava nasıl katılınır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 yaz okulu sınavları 5 Eylül'de başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında yaz okulu sınavlarının online yapılacağı açıklanmıştı. Sınava katılacak öğrenciler, sınava nasıl giriş yapabileceklerini merak ediyor. Öte yandan sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı araştırılıyor. Peki, açıköğretim yaz okulu online sınav ne zaman bitiyor? 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF online sınav giriş ekranı...

AÖF YAZ OKULU ONLİNE SINAV NE ZAMAN?

Yaz Okulu Sınavları, 05 Eylül 2020 Cumartesi gününden başlayarak 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59'a kadar (Türkiye saatiyle) 5 gün erişime açık olacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ONLİNE SINAV NASIL OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi online sınavı ile ilgili detaylar şu şekilde: