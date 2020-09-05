esinav.anadolu.edu.tr: AÖF yaz okulu online sınav ekranı! Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman bitiyor?
AÖF yaz okulu online sınavı ne zaman bitiyor? 2020 AÖF yaz okulu sınavları başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından 5 Eylül itibarıyla gerçekleştirilen online yaz okulu sınavına nasıl giriş yapılacağı merak ediliyor. Sınava katılacak öğrenciler online sınav ekranı ile sınavlara katılabilecekler. Yaz okulu sınavına dair merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman bitiyor? Yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte esinav.anadolu.edu.tr AÖF yaz okulu online sınav giriş ekranı...
AÖF yaz okulu online sınava nasıl katılınır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 yaz okulu sınavları 5 Eylül'de başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında yaz okulu sınavlarının online yapılacağı açıklanmıştı. Sınava katılacak öğrenciler, sınava nasıl giriş yapabileceklerini merak ediyor. Öte yandan sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı araştırılıyor. Peki, açıköğretim yaz okulu online sınav ne zaman bitiyor? 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF online sınav giriş ekranı...
AÖF YAZ OKULU ONLİNE SINAV NE ZAMAN?
Yaz Okulu Sınavları, 05 Eylül 2020 Cumartesi gününden başlayarak 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59'a kadar (Türkiye saatiyle) 5 gün erişime açık olacak.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ONLİNE SINAV NASIL OLACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi online sınavı ile ilgili detaylar şu şekilde:
SINAVA NASIL GİRİLİR?
www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.
Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 9 Eylül'e kadar sınavlara girilebilecek.
SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bir önceki online sınavın sonuçları, sınav tamamlandıktan 3 gün sonra erişime açılmıştı. Buna göre, 2020 AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının da en erken sınav bitiminden yani 9 Eylül tarihinden 3 gün sonra açıklanması bekleniyor.
İNTERNETİ OLMAYANLAR NE YAPACAK?
İnternete erişimi olmayan imkanı olmayan öğrenciler için yayımlanan duyuru şu şekilde:
"05-09 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak olan 2019-2020 öğretim yılı İnternet Tabanlı (Online) Yaz Okulu Sınavında İnternet bağlantısı ile ilgili gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayan öğrencilerimiz, 24-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0850 200 46 10 telefon numarasını arayıp randevu alarak bulundukları ildeki Açıköğretim bürosunda, İnternet ortamında yapılacak sınava girebilecektir."