2020 PYBS- İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

Bursluluk sınavını kazanmak için kaç doğru gerekiyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavı saat 10.00'da uygulanacak. Bursluluk sınavında başarının nasıl ve neye göre belirleneceği merak ediliyor. Devlet burs desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler ile velileri konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2020 PYBS- İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...