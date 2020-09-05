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2020 PYBS- İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

Bursluluk sınavını kazanmak için kaç doğru gerekiyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavı saat 10.00'da uygulanacak. Bursluluk sınavında başarının nasıl ve neye göre belirleneceği merak ediliyor. Devlet burs desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler ile velileri konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2020 PYBS- İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.09.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 10:03
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2020 PYBS- İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Daha önce PYBS şimdi ise İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavı için hazırlıklar tamamlandı. 2020 yılına ilişkin bursluluk sınavına katılan öğrenciler ile velileri sınavda kaç net yapılması gerektiği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Eğitim destekleri kapsamında burs desteği almaya hak kazanan öğrencileri belirlemek için gerçekleştirilen İOKBS sınavına ilişkin merak edilenleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, 2020 İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 PYBS- İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

İOKBS KAZANMAK İÇİN KAÇ DOĞRU-YANLIŞ YAPMAK GEREKİYOR?

Bursluluk sınavına katılan öğrencilerin başarı durumları hesaplanırken öğrencilerin hangi sınıfta okudukları dikkate alınıyor. Değerlendirme işlemleri yapılırken öğrencinin burs kazanıp kazanamadığı sınıflar için belirlenen taban puanlarına göre belirleniyor.

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2020 PYBS- İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

İOKBS 5. SINIF TABAN PUANLARI NELERDİR?
Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 450, tavan puanı 500
Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 311, tavan puanı 496
Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 143, tavan puanı 458
Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 439, tavan puanı 496

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2020 PYBS- İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

İOKBS 6. SINIF TABAN PUANLARI NELERDİR?
Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 419, tavan puanı 500
Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 172, tavan puanı 494
Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 118, tavan puanı 437
Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 415, tavan puanı 485

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2020 PYBS- İOKBS kazanmak için kaç doğru-yanlış gerekiyor? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

İOKBS 7. SINIF TABAN PUANLARI NELERDİR?
Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 409, tavan puanı 499
Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 163, tavan puanı 500
Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 426
Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 410, tavan puanı 488