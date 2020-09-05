Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan gerekir? 2020 MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç?
Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS adıyla uygulanan bursluluk sınavı bugün saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler ile velileri sınavın kaç puanla kazanıldığını araştırmaya başladılar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ve 11. sınıf taban puan listesi merak ediliyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan gerekir? 2020 İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç? İşte cevaplar...
Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan gerekir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavı bugün gerçekleştirilecek. Sınava katılacak öğrenciler ile velileri, sınava dair bazı soruları araştırmaya başladılar. 2020 İOKBS ile ilgili merak edilenler yazımızda derledik. Peki, bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan gerekir? 2020 İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...
BURSLULUK SINAVINI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?
5. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puan,
6. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puan,
7. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puan,
8. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puan,
9. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, bulunduğu yerde okul yok 344,631,
10. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve bulunduğu yerde okul yok 338,206 puan,
11. Sınıf diğer: çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve bulunduğu yerde okul yok 352,656 puandır.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
2020 BURSLULUK SINAVI KONULARI
5, 6 ve 7'inci Sınıflar:
|Sıra No
|Ders Adı
|Soru Sayısı
|1
|Türkçe
|25
|2
|Matematik
|25
|3
|Fen Bilimleri
|25
|4
|Sosyal Bilgiler
|25
8. Sınıf:
|Sıra No
|Ders Adı
|Soru Sayısı
|1
|Türkçe
|25
|2
|Matematik
|25
|3
|Fen Bilimleri
|25
|4
Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap
|25
Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.):
|Sıra No
|Ders Adı
|Soru Sayısı
|1
|Türkçe
|25
|2
|Matematik
|25
|3
|Fen Bilimleri
|25
|4
|Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük ile Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
|25
9, 10 ve 11'inci Sınıflar:
|Sıra No
|Ders Adı
|Soru Sayısı
|1
|Türk Dili ve Edebiyatı
|25
|2
|Matematik
|25
|3
|Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve
Biyoloji)
|25
|4
|Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
|25
İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.