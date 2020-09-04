Yunanistan bel altı vuruyor! Sivilleri hedef alıyor

Doğu Akdeniz, Batı Trakya ve adalara kadar birçok yerde kışkırtıcı politikalara başvuran Yunanistan, hukuksuzlukta sınır tanımıyor. Türkiye ile sahada ve diplomaside baş edemeyeceğini bilen Atina, kirli oyunlarını sivillere yöneltmeye başladı. Batı Trakya'da Türk azınlığın haklarını çiğneyen Atina, Meis'te ise Türk gazetecileri tehdit etti.



İHLALLER SÜRÜYOR

Batı Trakya'da 1923 Lozan Barış Antlaşması ile Türk toplumuna "azınlık" statüsü tanındı, hakları garanti altına alındı. Ancak Yunan makamları son günlerde bu hakları yok sayıyor. Atina, kimlik inkarı, dini hayat özgürlüğüne müdahale, azınlığa ait vakıf mallarına yönelik tartışmalı uygulamalara imza atıyor. 14 Ağustos'ta Yunan askerleri İskeçe bölgesindeki Gökçepınar köyünde tatbikat yaparak köy halkında korku yaratmıştı. Türk azınlığına ait ilkokulları da sistematik olarak kapatan Yunanistan, son olarak medreseleri kontrolü altına almak için bir kararname çıkardı.