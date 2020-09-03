İstanbul'da yaşayan Rum vatandaşları uyardı! “Yunanistan aklını başına alsın”

Türkiye’de yaşayan Rumlar, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz'deki tutumunu A Haber mikrofonlarına değerlendirdi. Çarpıcı açıklamalar yapan Rum vatandaşlar Türkiye’nin güçlü olduğunu savaşın bir şey kazandırmayacağını dile getirdiler. Ayrıca yaşanacak bir savaşta Türkiye’nin kazançlı çıkacağını söyleyen Rumlar bir de uyarıda bulundu ve “Yunanistan aklını başına alsın” dedi. İşte Büyükada'da yaşayan Rumların Türk-Yunan gerilimine bakış açısı...