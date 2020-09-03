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İstanbul'da yaşayan Rum vatandaşları uyardı! “Yunanistan aklını başına alsın”

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Giriş: 03.09.2020 21:46
Güncelleme:03.09.2020 22:02
Türkiye’de yaşayan Rumlar, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz'deki tutumunu A Haber mikrofonlarına değerlendirdi. Çarpıcı açıklamalar yapan Rum vatandaşlar Türkiye’nin güçlü olduğunu savaşın bir şey kazandırmayacağını dile getirdiler. Ayrıca yaşanacak bir savaşta Türkiye’nin kazançlı çıkacağını söyleyen Rumlar bir de uyarıda bulundu ve “Yunanistan aklını başına alsın” dedi. İşte Büyükada'da yaşayan Rumların Türk-Yunan gerilimine bakış açısı...
İstanbul'da yaşayan Rum vatandaşları uyardı
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