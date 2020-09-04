04 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Terör örgütü üyesi avukatlar meslekten atılacak

Terör örgütü üyesi avukatlar meslekten atılacak

Avukat ’in DHKP-C talimatıyla başladığı ölüm orucunda hayatını kaybetmesi, “terör örgütü üyesi” avukatları yeniden gündeme getirdi. ’na “Terör örgütleriyle irtibatlı olanlar hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır” şeklinde bir maddenin eklenebileceği belirtiliyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
ABONE OL
Terör örgütü üyesi avukatlar meslekten atılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Avukatların meslekten men edilmeleri tartışılmalı" sözlerinin ardından avukatlar hakkında disiplin cezasının uygulanacağı haller yeniden belirlenecek.

GEREKENİ YAPACAĞIZ

Erdoğan, 2020-2021 Adli Yılı açılışında, açlık grevinde ölen DHKP-C'li Ebru Timtik'in pankartının İstanbul Barosu'na asılmasına sert tepki göstermiş ve "Önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız" demişti. Erdoğan'ın tepkisinin ardından Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin hukukçu kurmayları harekete geçti.

134. MADDEDE DEĞİŞİKLİK

Özellikle Avukatlık Kanunu'nun, "Disiplin cezalarının uygulanacağı haller" başlıklı 134. maddesinde düzenleme yapılmasının planlandığı öğrenildi. Söz konusu madde, "avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar" hakkında ilgili disiplin cezalarının uygulanacağını hüküm altına alıyor. Ancak söz konusu maddede disiplin cezasına konu eylemlerin açık bir şekilde belirtilmemesi nedeniyle baroların işlem yapmadığı ifade ediliyor.

"ÖRGÜTLE İRTİBATLI OLANLAR" İFADESİ EKLENECEK

Bu kapsamda, disiplin cezalarının uygulanacağı hallerin net ve açık bir şekilde yeniden belirleneceği bir düzenleme üzerinde durulduğu belirtiliyor. Yapılacak değişiklikle kanuna, "Terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlar hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır" şeklinde bir maddenin de eklenebileceği kaydediliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, AK Parti'nin hukukçu kurmayları, "Fiil tanımı ve somut bir kavram olmadığı için var olan disiplin hükümleri uygulanmıyor. Bizim buna yeni bir tanım getirmemiz gerekiyor. O yüzden maddeyi açık açık yazacağız" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR DİSİPLİN MEKANİZMASI

Öte yandan, avukatlarla ilgili disiplin soruşturmalarını her baro kendisi yapıyor. Ancak disiplin soruşturması süresinin çok yavaş ilerlemesi ve bu nedenle soruşturmaların bir türlü sonuçlandırılmaması nedeniyle, bunları denetleyen yeni bir disiplin mekanizmasının oluşturulması için de çalışma yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Barosu ve CHPnin yüz akı Ebru Timtik DHKP-Cnin kuryesiymiş İSTANBUL BAROSU VE CHP'NİN YÜZ AKI EBRU TİMTİK DHKP-C'NİN KURYESİYMİŞ
CHP Sözcüsü Faik Öztrak DHKP-Cli terörist Ebru Timtike sahip çıktıklarını inkar eti! İşte partinin arka çıktığı teröristler CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK DHKP-C'Lİ TERÖRİST EBRU TİMTİK'E SAHİP ÇIKTIKLARINI İNKAR ETİ! İŞTE PARTİNİN ARKA ÇIKTIĞI TERÖRİSTLER
Sabah yazarından DHKP-Cli Ebru Timtike sahip çıkan CHP ve yandaşlarına tepki: Gözlerimizin önünde bir terör örgütü meşrulaştırılıyor SABAH YAZARINDAN DHKP-C'Lİ EBRU TİMTİK'E SAHİP ÇIKAN CHP VE YANDAŞLARINA TEPKİ: GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE BİR TERÖR ÖRGÜTÜ MEŞRULAŞTIRILIYOR
İletişim Başkanı Fahrettin Altundan DHKP-Cli Ebru Timtik’i savunan CHP’lilere flaş yanıt İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN DHKP-C'Lİ EBRU TİMTİK'İ SAVUNAN CHP'LİLERE FLAŞ YANIT

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA