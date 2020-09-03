Mesut Hakkı Caşın A Haber'de yorumladı: NATO’nun Türkiye-Yunanistan kararı ne anlama geliyor?

Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, NATO'nun Türkiye-Yunanistan kararını A Haber'de yorumladı. Türkiye'ye kimsenin geri adım attıramayacağını belirten Caşın, "Bu karar Türkiye’nin Fransa’yı iyi bir şekilde tokatlamasıdır" şeklinde konuştu.

NATO'nun Türkiye ve Yunanistan için alınan kararı açıklamasının ardından Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, konuyu A Haber'de değerlendirdi.

"TÜRKİYE GERİ ADIM ATMAZ"

Macron'un pervasız açıklamalarına devam ettiğini belirten Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Yunanistan'ın masaya döneceğini söylemiştim. Yunanistan Fransa'yı değil kimi yanına alırsa alsın, Türkiye'ye geri adım attıramaz." dedi.

Caşın açıklamasında, "Macron devlet adamlığından bir şekilde uzak olduğu için, Türkiye'nin Rusya ve Çin ile beraber meydan okuyucu ve imparatorluk hayalleriyle hareket ettiğini söylemişti. Halbuki tam tersi, kendisini Napolyon'un yerine koymaya çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'NİN FRANSA'YI TOKATLAMASIDIR"

A Haber'e bağlanan Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Macron'da bir kuyruk acısı var. Yunanistan AB ve Fransa'yı alarak Türkiye'ye yüklenirken Türkiye aklını kullandı ve NATO'yu devreye soktu. Bu karar Türkiye'nin Fransa'yı iyi bir şekilde tokatlamasıdır" şeklinde konuştu.