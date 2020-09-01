"NE TERÖRE NE DE TERÖRİSTE SAHİP ÇIKMADIK"

Soruları cevaplayan Öztrak, ölüm orucu sonrası hayatını kaybeden ve DHKP-C ile anılan Ebru Timtik'e CHP'nin sahip çıktığı iddialarıyla ilgili, "Çok açık söyleyeyim ki işin başından beri biz ölüm oruçlarına karşı olduğumuzu söyledik.

CHP bugüne kadar ne teröre ne de teröriste sahip çıkmamıştır. CHP bu ülkenin kurucu partisidir. Ama CHP adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa sahip çıkar. Birileri adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa uğruyorsa bu haksızlığa uğrayan herkese sahip çıkmak bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.

İŞTE CHP'NİN KORUDUĞU TERÖRİSTLER

Öztrak'ın iddialarının aksine CHP'nin teröristlere sahip çıkması herkesçe bilinen bir gerçek. CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, canlı yayında akılalmaz sözler sarf etmişti.

Katıldığı bir televizyon programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışmaların yaşandığı sırada Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suiye uzantısı olan YPG için terör örgütü değildir açıklaması yaptı. Program sunucusu Ahmet Hakan'ın açık açık sorduğu "Terör örgütü mü?" sorusuna Erdal Aksünger, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.