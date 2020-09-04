Ogün Samast'ın tahliyesini engelleyen saldırı: Hepinizi doğrayacağım

Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, cezaevinde yatarken 30 Temmuz'da karara bağlanan yargılama neticesinde beş ayrı suçtan 5 yıl 11 ay hapse mahkûm edildi ve tekrar tutuklandı. Samast, bu cezaları almasa tam bir hafta sonra tahliye olabilecekti. Samast'ın tahliyesine engel olan bu davanın Silivri Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyasında olayın mağduru olan başmemur ve diğer gardiyanların ifadeleri yer aldı. İddianame ve mahkeme zabıtlarına göre, Ogün Samast 2017'nin ocak ayında kaldığı koğuştaki butona basarak 'başmemur' ile görüşmek istediğini söyledi. Gelen infaz koruma memuru Alparslan Barış Çelik ise öğlen vardiyasındaki memurların çıkış yaptığını, bu çıkış işleminden sonra başmemurun kendisiyle görüşebileceğini söyledi. Ancak Samast bu durumu kabul etmedi.