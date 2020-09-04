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Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, , , ve 'nin bazı kesimlerinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, , su baskını, yıldırım ve heyelan uyarısı da yapıldı.

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Giriş Tarihi: 04.09.2020
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Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'nin bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde yarın öğlen yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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