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Son dakika | Giresun'daki sel felaketinden kötü haber! 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Son dakika haberi...’da felaketinde kayıp olarak aranan 7 kişinden 1’inin daha cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
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Son dakika | Giresun'daki sel felaketinden kötü haber! 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 7 kişinden 1'inin daha cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulundu. Kimliği Kemal Akar'a ait olduğu belirlenen 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 10'a yükselirken, 2'si asker 6 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.

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