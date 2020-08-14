14 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Trabzon Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü 3 yaralı

Son dakika haberleri... 'un Of ilçesinde ve heyelana neden oldu. İlk belirlemelere göre meydana gelen sel ve heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ise yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Son dakika: Trabzon Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü 3 yaralı

'un Of ilçesinde bugün yaşanan sonrasında meydana gelen heyelanda 1 kişi aracıyla toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

İlçenin Sugeldi mahallesinde Yılmaz Hacımahmutoğlu kendine ait aracının içerisinde heyelana maruz kaldı.

Aracının içinde toprak altında kalan şahıs hayatını kaybederken, cansız bedeni kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonrasında bulunduğu yerden çıkartıldı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden kişinin, Yılmaz Hacımahmutoğlu (53) olduğu belirlendi.

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