Son dakika: Trabzon Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü 3 yaralı
Son dakika haberleri... Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu. İlk belirlemelere göre meydana gelen sel ve heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ise yaralandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trabzon'un Of ilçesinde bugün yaşanan şiddetli yağış sonrasında meydana gelen heyelanda 1 kişi aracıyla toprak altında kalarak hayatını kaybetti.
İlçenin Sugeldi mahallesinde Yılmaz Hacımahmutoğlu kendine ait aracının içerisinde heyelana maruz kaldı.
Aracının içinde toprak altında kalan şahıs hayatını kaybederken, cansız bedeni kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonrasında bulunduğu yerden çıkartıldı.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Hayatını kaybeden kişinin, Yılmaz Hacımahmutoğlu (53) olduğu belirlendi.