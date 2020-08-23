Giresun'da sel felaketi! Jandarma aracı suya gömüldü

Şu anda kayıp olduğunu bildikleri yaklaşık 6 kişinin daha bulunduğunu belirten Soylu, "Tirebolu'da 1 kişi, merkez Çaldağ'da 3 kişi, Espiye'de 1 kişi, Dereli Akkaya köyünde 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişinin de kayıp olduğu ihbarını aldık. Toplam 12 kişi kayıp ihbarımız ve kayıp bilgimiz şu anda söz konusu. Bunun ötesinde, bu bahsettiğim ilçelerin bir bölümünün köylerinden bilgi aldığımız var, bilgi alamadıklarımız var ama şu anda muhtarlarla irtibat kuran arkadaşlarımız, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımızın verdiği bilgiler bu noktadadır." diye konuştu.