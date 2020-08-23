Giresun'da sel felaketi! Jandarma aracı suya gömüldü Giresun'da etkili olan sağanak yağış ve sel baskını, bölgede yaşamı olumsuz etkiliyor. İçinde 5 personelin bulunduğu jandarma aracı sele kapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gelerek, son durumu açıkladı. İşte Giresun'daki sel felaketinin ayrıntıları... Giriş Tarihi: 23.08.2020 06:20 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 06:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel ve heyelanlara ilişkin, "Toplam 12 kişi kayıp ihbarımız ve kayıp bilgimiz şu anda söz konusu." dedi.
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Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'a gelen Soylu, AFAD Merkezinde yetkililerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.
Soylu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrik verilemeyen noktaların olduğunu söyledi.
Şu anda kayıp olduğunu bildikleri yaklaşık 6 kişinin daha bulunduğunu belirten Soylu, "Tirebolu'da 1 kişi, merkez Çaldağ'da 3 kişi, Espiye'de 1 kişi, Dereli Akkaya köyünde 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişinin de kayıp olduğu ihbarını aldık. Toplam 12 kişi kayıp ihbarımız ve kayıp bilgimiz şu anda söz konusu. Bunun ötesinde, bu bahsettiğim ilçelerin bir bölümünün köylerinden bilgi aldığımız var, bilgi alamadıklarımız var ama şu anda muhtarlarla irtibat kuran arkadaşlarımız, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımızın verdiği bilgiler bu noktadadır." diye konuştu.
Soylu, Giresun Dereli, Espiye, Yağlıdere, Tirebolu, Doğankent, Çaldağ-İnişdibi yollarının ulaşıma kapandığını, son aldığı bilgilere göre Çaldağ-İnişdibi yolunun açıldığını, diğer yolların da açılması için gerekli çalışmaların yapılmaya çalışıldığını aktardı.