02 Eylül 2020, Çarşamba
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Bakan Varank açıkladı: YÖK ile sağlıklı ve temiz ortam kılavuzu hazırlanacak

Son dakika haberine göre... Teknoloji ve , " ile ve ve 'nu hazırlayacağız." dedi.

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Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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Bakan Varank açıkladı: YÖK ile sağlıklı ve temiz ortam kılavuzu hazırlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "YÖK ile Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI ORTAMLAR OLUŞTURMAYA ODAKLANACAK"

Bakan Varank, "Kılavuz, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında üniversitelerde sağlıklı ortamlar oluşturmaya odaklanacak." diye konuştu.

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