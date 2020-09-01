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Başkan Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarını kabul etti

Başkan , ’ye katılan belediye başkanlarını AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Geçen ay AK Parti'ye 4 ilden 5 ilçe ve 3 belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı katılmıştı.

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Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Başkan Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarını kabul etti

Başkan , 'ye katılan belediye başkanlarını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Geçen ay Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki hitabının ardından partiye katılımlar gerçekleşti.

AK Parti'ye 4 ilden 5 ilçe ve 3 belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı katıldı.

AK Parti'ye katılalan belediye başkanları şu şekilde:

" Belediye Başkanı - Ramazan Yakut
Ağrı Eleşkirt / Yayladüzü Belde Belediye Başkanı - Selami Demirtaş
Ağrı Eleşkirt / Yücekapı Belde Belediye Başkanı - Nurettin Öztürk
Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren
/ Bekirhan Belde Belediye Başkanı - Fırat Karabulut
Erzurum Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı
Erzurum Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğide
Trabzon Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu"

AK PARTİ'Lİ BELEDİYE SAYISI TOPLAM 794 OLDU

31 Mart 2019 yerel seçimlerimden sonra bugüne kadar 15 farklı ilden, 16 ilçe, 15 belde belediye başkanı olmak üzere 31 belediye başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. Böylelikle AK Parti'li belediye sayısı toplam 794 oldu.

AK Parti'ye 8 belediye başkanı daha katıldı! İşte AK Parti'ye katılan belediye başkanları... AK PARTİ'YE 8 BELEDİYE BAŞKANI DAHA KATILDI! İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI...

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