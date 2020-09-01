Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ara tatil planlaması hakkında önemli bilgi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak doğanın eğitimle iç içe olmasını önemsediklerini belirterek, "Dünya genelinde alışılagelen çalışmaların yanında son dönemdeki uzaktan eğitim faaliyetlerimizde de öğrencilerimizin öğrenme yaşamlarında doğayı daha aktif kullanmaları gayreti içindeyiz." dedi.

ÖĞRENCİLER İÇİN DOĞA ÇAĞRISI

TEMA Vakfının her sene düzenlediği Saha Koordinasyon Toplantısı, bu yıl Kovid-19 gündemi sebebiyle ilk kez çevrim içi gerçekleşti.

Saha Koordinasyon Toplantısı'nın konuklarından Milli Eğitim Bakanı Selçuk da MEB olarak TEMA Vakfı ile gerçekleştirilen projelerin detaylarından bahsederken, hepsine ayrı ayrı çok değer verdiğini dile getirdi.

Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak doğanın eğitimle iç içe olmasını önemsemekteyiz. Dünya genelinde alışılagelen çalışmaların yanında son dönemdeki uzaktan eğitim faaliyetlerimizde de öğrencilerimizin öğrenme yaşamlarında doğayı daha aktif kullanmaları gayreti içindeyiz." dedi.

ARA TATİLLER İÇİN PLANLAR YAPILDI

Öğrencilerin öğrenme ortamlarını tabiatla bütünleştirmek için yapılan çalışmalara da değinen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yüz yüze eğitim döneminde hazırlamış olduğumuz ara tatil uygulamalarında öğrencilerimizin ve velilerimizin doğada birlikte yapacağı aktiviteler planladık. Öğrencilerimizin tabiatı, tarihi ve yaşadığı coğrafyayı daha iyi anlaması, özümsemesi ve bu doğal değerlere sahip çıkması için bu bir fırsattı ve bu planlamaların ülkemizde gelecek yıllarda da imkanlar doğrultusunda planlanacağı kanısındayım. Bu ara tatil döneminde öğrencilerimize şahsiyet kazandıracak olan öğretmenlerimizin de doğada yapacağı birçok çalışmayı planladık.

Bu çalışmalar 81 ilin şartlarına uygun bir şekilde en ince ayrıntı düşünülerek planlanmış ve uygulanmasında başarı elde edilmiştir. Öğrencilerimizle önemli günlerde (23 Nisan, Hayrettin Karaca Anısına vb) dikmiş olduğumuz fidanlar artık öğrencilerimizin ülke genelinde gerçekleştirdiği standart bir doğa çalışması haline gelmiştir. Bu çalışmalarla çocuklarımız kendi elleriyle fidanları toprağımızla buluşturmuştur. Uzaktan eğitim döneminde hazırlamış olduğumuz materyallerle (Arkadaş, Tohum, Tatil kitapları, Ders kitaplarındaki etkinlikler, EBATV içerikleri) çocuklarımızı doğayla iç içe olan bir öğrenme yöntemine yöneltiyoruz. Çocuğumuz yoğurt mayalıyor, bir gün çiçek bakımı yapıyor, diğer gün doğada ailesiyle yürürken doğa fotoğrafı çekiyor, başka bir gün civardaki meşe ağaçlarının dibinde palamut arayıp saksılarda fidan yetiştiriyor ve yeşerttiği fidanı doğaya kazandırıyor."

"Çocuklarımız yeter ki daha iyiyi daha güzeli öğrensinler, yeter ki Anadolu'nun bereketli toprağına, suyuna, gür ormanlarına benzesinler ve çiçek olup açsınlar. Şahsımın bir öğretmen olarak istediği tek şey budur. Biz öğretmenler olarak gece gündüz çalışmaya razıyız." diyen Bakan Selçuk, TEMA Vakfına ve doğa gönüllüsü tüm öğretmenlerin verdiği emeğe teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.