Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı: Çocuklara söyleyin yarın hazır olsunlar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Yarın sabah 09.00'da tüm okullarımızdan İstiklal Marşı'mız ve ardından okul zili sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00'da hep birlikte marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle #uzaktaneğitimleokuldayız" ifadelerini kullandı.