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Son dakika: Dünya genelin iyileşen koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Son dakika haberleri... salgını dünyayı etkisi altına alırken, iyileşen vakaların sayısı da her geçen gün artıyor. Yapılan son açıklamada, dünyada yeni tip koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 18 milyonu geçti.

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Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Son dakika: Dünya genelin iyileşen koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 18 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 18 milyon 14 bin 634 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

ABD'DE 3,5 MİLYONA YAKIN VAKA İYİLEŞTİ

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke sırasıyla ABD (3 milyon 458 bin 559), Brezilya (3 milyon 97 bin 734), Hindistan (2 milyon 872 bin 714), Rusya (815 bin 705) ve Güney Afrika (540 bin 923) oldu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 25 milyon 719 bini geçerken salgında 856 bin 269 kişi de hayatını kaybetti.

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