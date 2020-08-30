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Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı! Bu mesajı verdi

Son dakika haberi... , Eğitim Bilişim Ağı () canlı ders programını paylaştı. Ayrıca öğrencilere de seslenen Bakan Selçuk, "Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var." dedi.

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Giriş Tarihi: 30.08.2020 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020
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Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı! Bu mesajı verdi

Bakan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."

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Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.

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