HDP'nin Şanlıurfa'daki planı tutmadı! 5 kişi gözaltına alındı

HDP'nin Şanlıurfa'da düzenlemek istediği izinsiz yürüyüş nedeniyle yaşanan gerginlikte polise mukavemette bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ile bazı HDP milletvekillerinin de aralarında olduğu grup, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Abide Kavşağı'ndaki Ali Şelli Parkı'nda bir araya geldi.