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HDP'nin Şanlıurfa'daki planı tutmadı! 5 kişi gözaltına alındı

'li grup 'da izinsiz yürüyüşe kalkıştı, önce vatandaştan tepki gördü. Bir vatandaş "Polisler Türkiye'nin aslanları, siz kim oluyorsunuz" sözleriyle HDP'li gruba tepki gösterirken, polisle mukavet eden 5 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.09.2020
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HDP'nin Şanlıurfa'daki planı tutmadı! 5 kişi gözaltına alındı

'nin 'da düzenlemek istediği izinsiz yürüyüş nedeniyle yaşanan gerginlikte polise mukavemette bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ile bazı HDP milletvekillerinin de aralarında olduğu grup, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Abide Kavşağı'ndaki Ali Şelli Parkı'nda bir araya geldi.

Burada pankart açan grup, yürüyüş hazırlığına başladı.

Kentte bu tarz etkinliklerin yasak olduğunu belirten polis, grubun dağılmasını istedi. Dağılmaları konusundaki uyarıları dikkate almayan grup üyeleri ile polis ekipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

HDP'Lİ GRUBA TEPKİ

Bu sırada bölgeye yaklaşan bir vatandaş, gruba yönelik, "Polisler Türkiye'nin aslanları, siz kim oluyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Uzun süre uyarı yapan polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'na doğru yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale etti.

Bu sırada, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

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