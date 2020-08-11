11 Ağustos 2020, Salı
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Yine HDP yine tecavüz! Soruşturma başlatıldı...

Son dakika haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir kadına cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle Cizre y��neticilik yapan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 11.08.2020
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Yine HDP yine tecavüz! Soruşturma başlatıldı...

İddiaya göre, Cizre'de bir kadın, parti çalışmaları esnasında tanıştığı bazı yöneticiler tarafından cinsel tacize uğradı. Partililerin yoğun baskısına rağmen adliyeye giden kadın, söz konusu kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İlçe Başkanlığında yönetici olan C.Ö, S.K, A.T, S.K. ve A.A. hakkında soruşturma başlattı.

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