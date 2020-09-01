TİP Vekili Barış Atay'a saldırı iddiasıyla ilgili flaş gelişme

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz akşam Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a bir grup tarafından saldırılmıştı. Saldırı ardından Atay, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürülmüş, tedavi altına alındığı öğrenilmişti.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ



Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Atay'a saldıran 4 kişinin kimliği tespit edildi. Yapılan tespitler ardından şüphelilerden biri de gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI



Yine yürütülen çalışmalar sonrası şüpheli saldırganlardan 3'ünün uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Diğer kişinin de bodyguard olarak çalıştığı belirlendi.



Gözaltına alınan şüphelinin yanı sıra diğer 3 şüphelinin arandığı öğrenildi.

O GECE PINAR GÜSAR İLE BİRLİKTE İDDİASI



O gece aynı zamanda oyuncu olan Atay'ın yanında bulunan kişinin de manken ve oyuncu Pınar Güsar olduğu ileri sürüldü. Bilindiği gibi Pınar Güsar 2013 yılında iş adamı Erdem İpekçi ile 3 gün 3 gece süren Hint düğünü ile evlenmişti. 2016 yılında çift evliliklerini sonlandırmıştı.

SEMA ALİM DALGIÇ - SABAH