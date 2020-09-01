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Doğu Akdeniz'deki it dalaşında flaş detay! Yunan jetlerini kadın pilotlarımız kovaladı

Türk F-16'ları 28 Ağustos'ta, Oruç Reis için ilan edilen NAVTEX bölgesine yaklaşan 6 Yunan F-16 uçağını bölgeden uzaklaştırdı. İki ülke jetleri arasında 'de yaşanan it dalaşının ayrıntıları da ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Doğu Akdeniz'deki it dalaşında flaş detay! Yunan jetlerini kadın pilotlarımız kovaladı

Edinilen bilgiye göre; Türk jetleri Yunan jetlerinin konuşlandığı bölgeye çok uzak bir mesafede olmasına rağmen bir anda Yunan savaş uçaklarının ensesinde bitiyor. Yunan pilotlar, Türk jetlerinin nereden geldiğini bile fark etmiyor. Askeri uzmanlar, 6 Yunan F-16'sına da beklemedikleri bir anda eş zamanlı kilit atıldığına dikkat çekerken, saniyeler içinde gerçekleşen olayın, dünyada nadir örneklerden olduğuna dikkat çekiyor. F-16'ları kullanan pilotların ise, filo komutanı hariç, çok genç yaşta oldukları ve içlerinde kadın pilotların da bulunduğu belirtiliyor.

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Öte yandan, Yunan uçaklarında Fransız pilotların da olduğu iddia edildi. Uzmanlar, Ege Denizi'nde sık sık yaşanan it dalaşı görüntülerinin de Doğu Akdeniz'de ilk defa yaşandığını ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan görüntülerini değerlendiren uzmanlar, it dalaşının yaklaşık 32 bin feet (yaklaşık 10 bin 500 metre) irtifada başladığını belirtti.

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Buna göre, Yunan jetlerinin dalışa geçerek kısa sürede sürat kazanmaya ve Türk uçaklarını vurmakla tehdit edebilecekleri pozisyona geçmeye çalışıyor. Türk jetleri ise kol uçuşunu bozmadan bu dalışa karşılık veriyor. Kokpitteki şeffaf ekran Head Up Display'den (HUD) alınan görüntülerde Türk pilotlar, Yunan uçaklarına defalarca kilit atıyor. Bu "Sana kilitli füzeyi ateşleseydim seni vurabilirdim, şimdi bu sahadan uzaklaş" anlamını taşıyor. (Türkiye gazetesi)

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