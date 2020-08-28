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Son dakika: Doğu Akdeniz’de Yunan tacizi önlendi! Türk F-16'ları...

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Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Son dakika: Doğu Akdeniz’de Yunan tacizi önlendi! Türk F-16'ları...

Yunanistan'ın saldırgan tavrı Türkiye'nin haklarını aradığı 'de sürüyor.

A Haber muhabiri Fatih Atik'in aktardığı son dakika haberine göre; Girit Adası açıklarında Yavuz Sondaj gemimize yaklaşan Yunan F-16'larını Türk F-16'ları engelledi.

MSB O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır." denildi.



YUNAN'A NET MESAJ: BİZ BURADAYIZ!

Türkiye askeri gücü ve kritik hamlesiyle "biz buradayız" mesajını verdi.

Geçtiğimiz hafta da yine Yunanistan Oruç Reis gemisine tacizde bulunmuş ve Yunan fırkateyni hasar alarak bölgeden ayrılmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN-STOLTENBERG GÖRÜŞMESİ

Tam da bu gelişme öncesi bugün Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.

Son dakika: Doğu Akdeniz’de Yunan tacizi önlendi! Türk F-16'ları... SON DAKİKA: DOĞU AKDENİZ’DE YUNAN TACİZİ ÖNLENDİ! TÜRK F-16'LARI...

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

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