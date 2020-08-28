Son dakika: Doğu Akdeniz’de Yunan tacizi önlendi! Türk F-16'ları...

BAŞKAN ERDOĞAN-STOLTENBERG GÖRÜŞMESİ



Tam da bu gelişme öncesi bugün Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.