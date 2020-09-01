Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 2020 öğretmen tercih sonuçları ne zaman belli olur?
Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 2020 Haziran dönemine ilişkin öğretmen atamaları tamamlanıyor. 31 Ağustos'ta sona eren tercihlerin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 2020 öğretmen tercih sonuçları ne zaman belli olur? İşte son gelişmeler...
Son dakika haberi... Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 Haziran dönemi sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında alındı. Sözleşmeli öğretmen kadrosunda görev almak isteyen adaylar, tercihlerin sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 2020 öğretmen tercih sonuçları ne zaman belli olur? İşte ayrıntılar...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2020 Haziran dönemi sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 1 Eylül'de açıklanacak. Ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağı henüz belli olmadı. Adaylar tercih sonuçlarını kişisel kullanıcı adı ve şifreleri ile e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.