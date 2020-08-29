Yunan jetleri nasıl püskürtüldü? Uzman isimler A Haber ekranlarında yorumladı

Doğu Akdeniz’de tansiyon yüksek. Dün akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Navtex" ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 F-16 uçağını önleme yapıldığını ve bölgeden uzaklaştırıldığını açıkladı. Uluslararası hukuka davranışlar sergileyen ve Avrupa Birliği’nin şımarttığı Yunanistan’a haddi bildirilirdi. Peki tüm dünyanın gözünü çevirdiği Doğu Akdeniz’de neler oluyor? Türkiye ile Yunanistan bir çatışmaya girer mi? Fransa bölgede ne yapmaya çalışıyor? Yunan jetleri nasıl püskürtüldü? Tüm bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan emekli büyükelçi Aydın Nurhan, hukukçu doktor Bumin Özarslan ve Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu verdi. İşte tüm ayrıntılar.