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Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de Yunan tacizini yorumladı

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Giriş: 28.08.2020 21:28
Güncelleme:28.08.2020 21:28
Hava Kuvvetleri eski Daire Başkanı Gürsel Tokmaoğlu, A Haber Ekranlarında Yunan jetlerinin Doğu Akdeniz'deki tacizini yorumladı. Yunanistan'ın bitmek bileyen provokatif hamlelerine tepki gösteren Tokmakoğlu, "Bu işler korsanlıkla olmaz" dedi.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türk sondaj gemilerini taciz etmesi üzerine F-16'larımız harekete geçti. Türk jetleri, Yunan tacizini başarıyla engelledi.

Hava Kuvvetleri eski Daire Başkanı Gürsel Tokmaoğlu, Yunan tacizini A Haber'de yorumladı.

"YUNANİSTAN'IN YAPTIĞI KABUL ETMEMEK"

Çarpıcı açıklamalarıyla Yunanistan'a tepki gösteren Tokmakoğlu, "Yunansitan'ın yapmış olduğu "Ben sizin ilan ettiğiniz Navtex'i kabul etmiyorum. Ben sizin buradaki mevcudiyetinizi kabul etmiyorum." demektir. Yunanistan'ın her zaman taciz ederek durumu kabul etmemeyi gösterme fotoğrafı ileride kendilerini daha büyük sıkıntıya sokacaktır. Bu işler tacizlerle, korsanlıkla olmayacaktır." şeklinde konuştu.

Son dakika: Doğu Akdeniz’de Yunan tacizi önlendi! Türk F-16ları... SON DAKİKA: DOĞU AKDENİZ'DE YUNAN TACİZİ ÖNLENDİ! TÜRK F-16'LARI...

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