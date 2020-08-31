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Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3'ü muvazzaf 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Giriş Tarihi: 31.08.2020
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Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında halen görevde olan 2 üsteğmen ve 1 astsubay ile daha önce ihraç edilmiş 1 yüzbaşı ve 1 askeri öğrencinin örgütle bağlantısı tespit edildi. Bu kapsamda şüphelilerin yakalanmasına yönelik 3 ilde gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

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