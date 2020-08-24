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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: Kara Harp Okulu öğrencisi 22 şüpheli gözaltında

Son dakika haberine göre 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin soruşturma kapsamında, kapatılan (KHO) öğrencisi 22 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: Kara Harp Okulu öğrencisi 22 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltı kararı verilen eski KHO öğrencisi 42 zanlıdan 22'si, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

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Zanlılar hakkında FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiklerine dair etkin pişmanlık beyanları bulunduğu ve teşhis edildikleri, örgüt sorumlularıyla büfe telefonları ve ankesörlü hatlar üzerinden irtibat kurduklarının analiz raporlarıyla belirlendiği, güncel örgütsel faaliyet sürdürüp sürdürmediklerine yönelik soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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