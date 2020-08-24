FETÖ’nün sözde "medya imamı" Erkan Akkuş tutuklandı! FETÖ sorusuna bakın ne yanıt verdi...

FETÖ SORUSUNA BU YANITI VERDİ!



Yakalandığı evde FETÖ propagandası içeren kitaplar ele geçirildiği öğrenilen Akkuş'un, "FETÖ hakkında bildiklerinizi anlatınız" sorusuna şu yanıtı verdiği öğrenildi:

"Bu yapının hakkında özel bir bilgiye sahip değilim. Ben bu yapının üyesi değilim. Bu yapının hiçbir faaliyetine yani gizli ve benzeri faaliyetlerine iştirak etmedim. Hiçbir karar alıcı mekanizmasında bulunmadım. Kanal Türk isimli yerde çalışırken bu yapının sohbetlerine 2-3 defa gittim. Sohbetlerden bir şey anlamadım hatta uyuya kaldım. Bu yapının yurtdışındaki okullarında ülkemiz için yapılan milliyetçi faaliyetlerini biliyordum, bu beni etkilemişti. Afrika'da su kuyuları açma gibi faaliyetleri basından görüyordum ve beni bu yapının etkileyen tarafları bunlardır."



(ATAKAN IRMAK/SABAH)