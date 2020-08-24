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FETÖ’nün sözde "medya imamı" Erkan Akkuş tutuklandı! FETÖ sorusuna bakın ne yanıt verdi...

/ şüphelisi , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Akkuş savcılıktaki sorgusu ardından ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçu kapsamında tutuklamaya sevk edilmişti. Akkuş, 1. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusu ardından atılı suç kapsamında tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
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FETÖ’nün sözde medya imamı Erkan Akkuş tutuklandı! FETÖ sorusuna bakın ne yanıt verdi...

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında aranan Kanaltürk eski spikeri , ihbar üzerine İzmit'te 21 Ağustos'ta yakalandı.

15 TEMMUZ'UN EN ATEŞLİ SAVUNUCUSU!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Erkan Akkuş'un, İpek Medya grubuna ait kapatılan Bugün TV ve Kanaltürk TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptığı ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde örgütün en ateşli savunucularından olduğu öğrenildi.

Şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesine başvurulan Akkuş, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak'suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan Akkuş, atılı suç kapsamında tutuklanarak 'ne gönderildi.
FETÖ şüphelisi Erkan Akkuş'un emniyet, savcılık ve savcılık sorgusunda terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddialarını reddettiği öğrenildi.

FETÖ SORUSUNA BU YANITI VERDİ!

Yakalandığı evde FETÖ propagandası içeren kitaplar ele geçirildiği öğrenilen Akkuş'un, "FETÖ hakkında bildiklerinizi anlatınız" sorusuna şu yanıtı verdiği öğrenildi:

"Bu yapının hakkında özel bir bilgiye sahip değilim. Ben bu yapının üyesi değilim. Bu yapının hiçbir faaliyetine yani gizli ve benzeri faaliyetlerine iştirak etmedim. Hiçbir karar alıcı mekanizmasında bulunmadım. Kanal Türk isimli yerde çalışırken bu yapının sohbetlerine 2-3 defa gittim. Sohbetlerden bir şey anlamadım hatta uyuya kaldım. Bu yapının yurtdışındaki okullarında ülkemiz için yapılan milliyetçi faaliyetlerini biliyordum, bu beni etkilemişti. Afrika'da su kuyuları açma gibi faaliyetleri basından görüyordum ve beni bu yapının etkileyen tarafları bunlardır."

(ATAKAN IRMAK/SABAH)

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