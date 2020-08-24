24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika: Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

Son dakika haberine göre 'ta, terör örgütleri ve /'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınananların 23'ünün PKK, 1'inin FETÖ şüphelisi olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi: 24.08.2020
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Son dakika: Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik 17-23 Ağustos tarihlerinde operasyon düzenledi.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda 23'ü PKK, 1'i FETÖ şüphelisi olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 17 kişi serbest bırakıldı, 7 kişi ise tutuklandı.

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