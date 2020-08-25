FETÖ cezaevinde bulunan örgüt üyelerine para göndermiş!
FETÖ üyeliğinden cezaevinde bulunanlara, örgüt tarafından düzenli olarak para gönderildiği tespit edildi. Yetkililerinin tespit ettiği olayda daha önce FETÖ'den dolayı hüküm giymiş bir kişi, cezaevinde bulunan FETÖ'cülere düzenli olarak para gönderdi.Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan incelemede FETÖ üyeliğinden cezaevinde yatan mahkûmlara her ay düzenli olarak aynı kişi tarafından PTT aracılığıyla para gönderildiği tespit edildi.
Cezaevi yetkililerince yapılan incelemede para gönderen kişinin Hüsamettin Y., olduğu ve bu kişinin para gönderdiği mahkumlarla aralarında akrabalık bağının bulunmadığı ortaya çıktı.
FETÖ ÜYELİĞİNDEN AĞIR CEZADA YARGILANIYOR
Söz konusu şüphelinin geçtiğimiz yıllarda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'ye üye olmak suçu kapsamında yargılandığı, yargılamanın halen devam ettiği ve yeni bir suç olan örgüte bilerek, isteyerek finansman sağlama suçundan yeniden yargılanması yapılması gerektiği belirtildi. Cezaevinin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Atakan Irmak-Sabah