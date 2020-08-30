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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayşe Hümeyra Ökten için başsağlığı mesajı

İmam Hatip liselerinin kurulmasında öncü isimlerden olan 'in kızı , ’de vefat etti. , bu üzücü haber üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinde Ayşe Hümeyra Ökten için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi: 30.08.2020 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayşe Hümeyra Ökten için başsağlığı mesajı

İmam Hatip liselerinin kurulmasında öncü isimlerden olan 'in kızı , 'de vefat etti.

Bu acı haber üzerine Twitter'dan paylaşımda bulunan , Ayşe Hümeyra Ökten için başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak, "Merhume Ökten, 60 yıldır Peygamber Efendimiz'e komşuluk etmek için İstanbul ile Mekke ve Medine arasında mekik dokuyordu.Ayşe Hümeyra Ökten Hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Çok sevgili anneannemin ve annemin de doktoru olarak mesleğindeki idealizmine hep hayranlık duyduğumuz Hümeyra Hanımefendiye Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

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