Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk hakkında suç duyurusu

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk bugünkü köşe yazısında Batmanlılar'a yönelik çirkin ifadelerde bulundu.





Özgentürk, Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tecavüzüne uğramasının ardından intihar eden İpek Er'den bahsettiği köşe yazısında, Batman'daki genç kızların ya dağa çıkmak ya da kentte görev yapan asker, bürokrat biriyle evlenmek şeklinde iki seçeneği olduğunu; bekaretini kaybetmiş genç kızların da intiharı kurtuluş olarak gördüğü şeklinde skandal satırlara yer verdi.





YAZILAN YAZIYA BÜYÜK TEPKİ YAĞMIŞTI

"Porno çukurunda debeleniyoruz" başlıklı yazı ile alakalı Özgentürk'e Türkiye genelindeki Batmanlılar'dan tepki yağdı. Tepki gösterenlerden birisi de AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir oldu.





Ziver Özdemir aynı zamanda Özgentürk hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama"suç duyurusunda bulundu.







Özdemir Twitter hesabından, "Batman'ımız ve hemşehrilerimiz hakkında maksadını aşan ifadeler kullanan sözde gazeteci Işıl Özgentürk,cumhuriyet gazetesi editörü ve diğer sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğumuzu ve süreci takip edeceğimizi Kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.



(HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH)