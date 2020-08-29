İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayça Özok Ener istifa etti. Türkiye Barolar Birliği eski başkanlarından Özdemir Özok'un kızı olan Ayça Özok Ener, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "İstanbul Barosu Başkanlığı'na sunduğum 27 Ağustos 2020 tarihli dilekçemde belirttiğim nedenlerle İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa ettiğimi meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.

GEREKÇESİNİ AÇIKLAMADI

Türkiye Barolar Birliği eski başkanlarından Özdemir Özok'un kızı olan Ayça Özok Ener istifasını sosyal medya paylaşımıyla duyurduğu istifasının gerekçesini ise açıklamadı.

Ener, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği öncesinde 2013-2017 yıllarında TBB Denetleme Kurulu Üyesi ve Eğitim Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği görevleri yaptı.

NE OLMUŞTU?

DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde eylemde ölen avukat Ebru Timtik'in posteri İstanbul Barosu binasına asıldı. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, daha önce savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği hain saldırının ardından başlatılan operasyonla yakalanan Timtik için "Onlara kayıtsız kalmayalım" çağrısı yapmıştı.

Savcı Selim Kiraz'ın şehit edildiği saldırının ardından tutuklanan DHKP-C'li Ebru Timtik, cezaevinde başlattığı eylemin 238. gününde öldü. DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanan Timtik için İstanbul Barosu önünde eylem düzenlendi.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çağdaş Hukukçular Derneği isimli sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Timtik'in nabzının çok düştüğü ve kalp masajı yapıldığını daha sonra ise hayatını kaybettiği ifade edildi. Tüm bu gelişmeler ardından Timtik'in cenazesinin İstanbul Barosu önünden anma töreni ile kaldırılacağı belirtildi. Terör örgütü yanlısı bir