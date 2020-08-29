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Son dakika | Devlet Bahçeli'den flaş Doğu Akdeniz ve Ege mesajı

Son dakika haberi...Bahçeli: Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kazanana oynamak üzere kurulan kumar masasına oturanlar ise tanıdık ve bildik ülkelerdir.

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Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
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Son dakika | Devlet Bahçeli'den flaş Doğu Akdeniz ve Ege mesajı

Bahçeli: Akdeniz ve Ege'deki tarihsel çıkarlarımıza sırt dönmemiz düşünülemeyecektir. Düşünenler de ya düşkünler ya da hesap hatası içine düşenlerdir. Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kazanana oynamak üzere kurulan kumar masasına oturanlar ise tanıdık ve bildik ülkelerdir. Hiçbir ülke güç gösterisiyle, donanma sevkiyatıyla, kara ve deniz sularımızla birlikte kıta sahanlığımız ve münhasır ekonomik bölge alanlarımızda her tarafından tutuşacağı ateşe yaklaşmamalıdır.

Ayrıntılar geliyor...

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