Firari Can Dündar'dan skandal Ebru Timtik paylaşımı

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katledilmesinin ardından DHKP-C'nin Türkiye sorumlularıyla yakalanan ve örgüt talimatıyla girdiği ölüm orucu sonrası ölen avukat Ebru Timtik'e destek çıktı.

Firari Can Dündar bir skandal tweete daha imza attı. Terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanan, çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Ebru Timtik'in ölümü ardından destek çıktı.

ÇOK SAYIDA TEPKİ TWEETİ GELDİ

Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan ve ölen Timtik için ağıt yakarcasına "Berkin İçin Adalet istedik yıllarca... Şimdi bir avukatı var: Ebru Timtik" yazan Can Dündar'a çok sayıda tepki tweeti geldi.

SABAH / SEMA ALİ DALGIÇ