28 Ağustos 2020, Cuma
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BM'den Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı

'nin 'deki haklarına rağmen tacizlerinden vazgeçmeyen 'ı görmezden gelen , gerginliğin azalması için diyalog çağrısında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2020
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BM'den Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı

Birleşmiş Milletler, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin azaltılması için Yunanistan ve Türkiye'ye ''diyalog'' çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginliği ''endişeyle'' takip ettiklerini söyledi.

Sorunun ''barışçıl yollarla'' çözümünün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres için ''kritik'' olduğunu belirten Dujarric, Yunanistan ve Türkiye'ye ''diyalog'' çağrısı yaptı.

Dujarric, Genel Sekreterin gerginliğin azaltılması için yürütülen diplomatik çabaları da desteklediğini ifade etti.

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