Mersin'deki terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün faaliyetlerinde yer alan ve ele geçirilen el yapımı patlayıcılarda (EYP) parmak izleri bulunan 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Adreslerinde bulunmayan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.