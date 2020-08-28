28 Ağustos 2020, Cuma
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Mersin'deki terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Yurt genelinde devam eden terör operasyonlarında 'de sıcak gelişmeler yaşandı. 'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Mersin'deki terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün faaliyetlerinde yer alan ve ele geçirilen el yapımı patlayıcılarda (EYP) parmak izleri bulunan 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Adreslerinde bulunmayan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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