İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine rağmen yalan siyasetini sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cevaben bir 30 Ağustos Zafer Bayramı açıklaması yaptı.

Altun yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın her zamanki coşkuyla kutlanacağını belirtti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU YALANLARINA YENİSİNİ EKLEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapılmayacağını iddia etmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl da Anıtkabir ziyareti sonrasında Külliye'de tebrikleri kabul edecek. Sadece diğer bayramlarda da olduğu gibi, vatandaşların yoğun olarak katıldığı kutlamalara kısıtlama getirildi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN ZAFER BAYRAMI CEVABI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

İŞTE BAKANLIĞIN GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Pandemi nedeniyle bazı programlara katılımcı kısıtlaması getirildi, bazı programlar da yapılmayacak.

Valilklere gönderilen yazıda, kalabalıklara neden olunmaması için tedbir alınması ve çeşitli kısıtlamalara gidilmesinin istendiği söylendi.



Corona virüs salgınının yeniden ivme kazandığı belirtilerek, bakanlığın resmi dini bayram gibi bir ayrım gözetmeden salgın tedbirlerini tüm etkinlikler için benzer şekilde aldığı vurgulandı.



Valiliklere Zafer Bayramı kutlamalarına ilişkin gönderilen genelgeye göre, etkinlikler belirlenen kurallar çerçevesinde yapılacak ve en kısa sürede tamamlanacak.



Çelenk sunma töreni ve şehitlik ziyaretleri asgari katılımla gerçekleşecek. Bunun dışındaki resepsiyon gibi yüz yüze etkinlikler yapılmayacak.