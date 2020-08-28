FETÖ’cü spiker Erhan Akkuş ‘paralel’i gördü! İşte savcılık ifadeleri...

"GERÇEKTEN BİR PARALEL OLGUSU VARMIŞ"



…İçinde paralel kelimesinin geçtiği tweetlerle ilgili olarak herhangi bir adi suçtan soruşturma geçirenlerin bile kendi suçlarını kamufle etmek için paralel kelimesini sürekli dile getirmelerine yönelik bir eleştiriydi. Ancak şimdi öz eleştiri yaptığımda görüyorum ki adi suçlar dışında gerçekten bir paralel olgusu varmış.





Kanala kayyum atanması nedeniyle maruz kaldığım haksızlığa ilişkin olarak yaptığım başka paylaşımlar vardır. Ancak söz konusu paylaşımlar haksızlıktan ötürü duyduğum kızgınlık nedeniyle yapılan paylaşımlardır. Dikkat çekmek isterim ki hiçbir şekilde Fetullah Gülen'e ya da herhangi bir yapıya yönelik övücü paylaşımlarım olmamıştır. Benim daha sonra KHK ile kapatılan şirketlerde çalışmam tamamen kendi başvurularım sonucunda olmuştur.

…Evimde yapılan aramda çıkan Fetullah Gülen resmiyle herhangi bir bilgim yoktur. Hakkımda soruşturma olduğunu bilmeme rağmen ifade vermeye gitmememin sebebi duyduğum korkudur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Örgüt üyeliğim yoktur."

(ATAKAN IRMAK/SABAH)