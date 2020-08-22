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Son dakika:  FETÖ'cü firari spiker Erkan Akkuş Kocaeli'de yakalandı

Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli 'de yakalandı. Akkuş'un eski spikeri olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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Son dakika:  FETÖ'cü firari spiker Erkan Akkuş Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Erkan Akkuş'un, ihbar üzerine İzmit ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.

Zanlı Erkan Akkuş'un, eski Bugün TV sunucusu olduğu öğrenildi.

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