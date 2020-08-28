Başkan Erdoğan 'kesin korunacak hassas alan' ilan etmişti! CHP'li belediyeden çevre katliamı!

'BODRUMLU OLARAK İÇİM KAN AĞLADI'

İddiaların ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen de, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Yaptığı incelemenin ardından konuşan Gökmen, "Bir Bodrumlu olarak gözlerim yaşardı, içim kan ağladı. Belediyenin nasıl bu kadar duyarsız olabileceğine anlam veremiyorum" dedi. Küdür Yarımadası'nın Akdeniz foklarının sık sık görüldüğü özel bir bölge olduğunu kaydeden Gökmen, "Bu hassas alanı böyle mi koruyacağız? Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisinden deşarj edilen su, olduğu gibi, arıtılmadan denize bırakılıyor. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi bu rezilliğe, bu vurdumduymazlığa derhal son vermeli. Yapamıyorlarsa bıraksınlar biz yapalım. Denizimizi, doğamızı böyle katletmek hangi vicdana sığar?" diye konuştu.

Yeni Asır