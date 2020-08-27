Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alındığı açıklandı.

"İSTİKRARSIZLIĞI YARATAN TÜRKİYE DEĞİL"

Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatarak, Türkiye'nin, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.