KYK 2020 yurt ve burs başvuruları ne zaman, ayın kaçında? KYK yurt-burs-kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapan öğrenciler bugün sonuçları öğrendi. Bir programa kayıt hakkı elde edenler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, KYK 2020 yurt ve burs başvuruları ne zaman, ayın kaçında? KYK yurt-burs-kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte evrak listesi...

KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Twitter üzerinden KYK yurt başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, sürecin Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı takvime göre belirleneceği bildirildi. Açıklamada şunlar ifade edildi;

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak.