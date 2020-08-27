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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya flaş Doğu Akdeniz yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , Fransız askeri uçaklarının GKRY'ne inmesi hakkındaki soruyu yanıtladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamasında, "Bir kez daha hatırlatıyoruz: ’de ’yi ve Türkünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır." denildi.

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Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya flaş Doğu Akdeniz yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışarıda bırakmaya çalışan her girişimin hüsranla sonuçlanacağını bildirdi.

Sözcü Aksoy, Fransız askeri uçaklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) inmesi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

"HER GİRİŞİM HÜSRANLA SONUÇLANACAKTIR"

Fransız askeri uçaklarının, GKRY, Yunanistan ve İtalya'yla birlikte gerçekleştirilen bir tatbikat bahanesiyle GKRY'ye inmesi ve bu uçakların geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılmasının, 1960 Antlaşmaları'na aykırı olduğuna işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Adası'nın garantörü olmayan Fransa, bu tutumuyla, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır."

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