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Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz’de savaş riski var mı? Mesut Hakkı Caşın, A Haber’de yorumladı...

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Giriş: 26.08.2020 22:42
Güncelleme:26.08.2020 22:59
Doğu Akdeniz’de sular ısınıyor. Türkiye bölgede tüm gücünü ortaya koydu ve kozlarını oynuyor. Bu durumdan rahatsız olan Yunanistan ve Batı ittifakı, Türkiye’nin çıkarlarına engel olmak istiyor. Ancak hukuka saygılı bir şekilde savunmasını yapan Türkiye nereden ne gelirse gelsin yolunda ilerlemekte kararlı… Libya ile stratejik ittifak yapan Türkiye’nin hamlesi ile Yunanistan da Mısır ile “korsan” bir ortaklığa soyundu. Tüm bu yaşananlar ekseninde Fransa’yı da arkasına katan Yunanistan ve diğer güçlerle Doğu Akdeniz'de savaş riski var mı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'nde değerlendirdi. "Yunanistan devlet değilken biz imparatorluktuk" diyen Caşın, "Unutmasınlar ki Yunanlılar 400 sene bizim yönetimimizde yaşadı" açıklamasını yaptı. Öte taraftan Mesut Hakkı Caşın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u da sert dille eleştirdi.
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